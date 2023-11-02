02 ноября 2023, 14:59
Взамен разрушающегося ФАПа в Лахколампи построили новый
Здание фельдшерско-акушерского пункта в поселке Суоярвского района возвели из карельских материалов
Современный ФАП из карельских материалов построили в Лахколампи Суоярвского района. Скоро в нем появятся необходимое оборудование и навигация, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.
По его мнению, этот фельдшерско-акушерский пункт «будет радовать местных жителей не одно десятилетие».
Здание старого ФАПа давно пришло в негодность: там темно и холодно, туалет на улице, вдобавок развалился.
- Ремонтировать такие здания нецелесообразно. А ведь помощь оказывается почти 600 жителям, - отметил министр. // фото: jcomp/ freepik.com