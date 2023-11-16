Освещение на Ключевском шоссе стало ярче

На пересечении Ключевского шоссе с улицей «Правды» в Петрозаводске стало светлее. Систему освещения модернизировали, сообщает пресс-службе мэрии.

Подрядчик установил вдоль проезжей части 87 светодиодных светильников с высокой цветопередачей. Работы выполнили по нацпроекту о безопасных и качественных дорогах.

Напомним, со среды, 15 ноября, на перекресте Ключевского шоссе, а также улиц «Правды», Калинина и Лыжной изменилась схема движения. // фото: freepik.com