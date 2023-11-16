Депутаты Госдумы предусмотрели средства на онкоцентра в Карелии

15 ноября депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект о бюджете Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В разделе «Здравоохранение» значится строка «Строительство межрайонной больницы с поликлиникой в г. Петрозаводск». Речь идет о завершении строительства блоков А и Б поликлиники на Древлянке и возведении онкологического центра.

По онкоцентру с нашей стороны проведена вся необходимая подготовительная работа – проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, все документы направлены в Минздрав РФ. Сейчас для нас главное - получить финансирование на строительство этого объекта. Процесс непростой, этапы финансирования могут меняться, исходя из современных вызовов, но не сомневаюсь, что совместными усилиями нам удастся реализовать этот важнейший проект,

- отметил Артур Парфенчиков.

Также Глава Карелии напомнил, что на блоках А и Б сейчас активно идут работы:

Стройку контролирую лично. В блоке «А» на первом этаже разместим приёмное и диагностические отделения, на втором – эндокринологическое. Третий этаж займет ревматологическое отделение и республиканский ревматологический центр. Четвертый уйдёт под отделение челюстно-лицевой хирургии, пятый – под отделение оториноларингологии. Шестой займут три операционных зала и отделение анестезиологии-реанимации с палатой ИТАР. Блок «Б» отдадим детской поликлинике, которая переедет туда из Детской республиканской больницы.

Артур Парфенчиков поблагодарил депутата Государственной Думы Валентину Николаевну Пивненко за помощь в решении важнейших для республики вопросов.

Фото: https://gov.karelia.ru