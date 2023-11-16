16 ноября 2023, 14:41
Район Петрозаводска остался без отопления
Коммунальные службы пытаются вернуть тепло в дома в районе Первомайского проспекта
Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в Первомайском районе. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной произошедшего стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения отопления в дома горожан пока не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»