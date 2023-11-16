Район Петрозаводска остался без отопления

Сегодня в 14 часов в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в Первомайском районе. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной произошедшего стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения отопления в дома горожан пока не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»