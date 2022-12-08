Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранным гражданином. Помимо этого, ребенок, рожденный суррогатной матерью по договору, будет приобретать гражданство России по рождению.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», - написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. // Фото: unsplash.com