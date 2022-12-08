Россиянам дали советы по выбору вкусных мандаринов

В Роскачестве дали советы жителям страны по выбору вкусных мандаринов. Рекомендации ведомства приводит РИА Новости.

Как отмечают эксперты, зрелость плода можно определить по аромату, яркости окраски кожицы и весу. Зрелые мандарины содержат больше сока и поэтому весят больше, чем незрелые. Спелые плоды также чистятся без труда.

В Роскачестве рассказали, что недозрелые мандарины можно определить по неравномерной окраске. Перезрелые плоды имеют сухую кожицу, также они теряют вес.

Также отмечается, что мандарины, привезенные из-за границы, могут быть обработаны воском для лучшей сохранности. Воск не опасен, но дома мандарины лучше промывать теплой водой перед употреблением. // Фото: unsplash.com