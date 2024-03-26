Госдума приняла законопроект о запрете увольнять вдов участников СВО

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении гарантирующий сохранение рабочего места вдовам участников СВО законопроект. Трансляцию заседания вели на официальном сайте российского парламента.

Согласно закону, жен погибших военных нельзя будет увольнять в течение года с момента гибели мужа. Но есть ряд случаев, когда трудовой договор все же можно будет расторгнуть.

Это, в частности, можно будет сделать, если женщина выйдет замуж повторно или будет допускать неоднократные грубые случаи нарушения трудовой дисциплины. // фото: freepik.com