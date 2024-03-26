ФСБ предупредила о сохранении террористической опасности в России

На территории РФ все еще сохраняется угроза совершения терактов. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

- Да, к сожалению большому, это так,

- ответил он на вопрос журналистов после расширенной коллегии Генпрокуратуры России.

Бортников также подчеркнул, что его ведомство делает все возможное, но эти возможности не безграничны. // фото: freepik.com