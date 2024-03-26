Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в «Крокусе»

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в заявлении министерства, специалисты полностью потушили пожар в здании, а также закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться с помощью инженерной техники.

В аварийно-спасательных работах на месте теракта были задействованы более 1000 спасателей и 300 единиц техники. Отмечается, что сотрудники МЧС вручную разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

По данным на 26 марта, количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 139 человек. // Фото «Петрозаводск говорит»