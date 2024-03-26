Шойгу ответил на вопрос о дополнительной мобилизации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ответил на вопрос, потребуется ли дополнительная мобилизация для создания буферной зоны из-за обстрелов Белгородской области. Слова министра приводит ТАСС.

«Это глупость», - ответил Шойгу на вопрос о необходимости проведения новой волны мобилизации.

Ранее в Госдуме также назвали слухами данные о якобы проведении новой волны мобилизации в России. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic