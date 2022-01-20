Госдума приняла закон об индексации пенсий россиян на 8,6%

Пенсии россиян будут проиндексированы выше уровня инфляции.

В четверг, 20 января, Госдума единогласно поддержала в окончательном чтении поправку об индексацию пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года, сообщает РИА Новости. В результате индексации средний размер пенсии увеличится до 18 984 рублей.

Индексация затронет более 30 миллионов неработающих пожилых россиян. Деньги на это есть. Совет Федерации рассмотрит поправки о повышении пенсий на заседании 26 января.

В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов была предусмотрена индексация пенсий на 5,9%. Параметры были связаны с прогнозом годовой инфляции на момент обсуждения документа. В реальности по итогам года рост цен достиг 8,39%, продуктовая инфляция превысила 10%. Изменить размер индексации пенсий ранее предложил президент. (фото pixabay.com, sabinevanerp)