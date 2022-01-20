Вывоз снега продолжится в Петрозаводске сегодня ночью

В ночь на 21 января снег планируют вывезти с девяти улиц Петрозаводска. О работах в темное время суток предупредили в мэрии.

Специализированная техника будет работать на улицах Пушкинская, Ленинградская, Чапаева, Антикайнена, Правды, Мерецкова. Также работы будут вестись на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и Лососинском шоссе. (фото пресс-центр городской администрации)