20 января 2022, 17:04
Вывоз снега продолжится в Петрозаводске сегодня ночью
Техника будет работать на девяти улицах карельской столицы
В ночь на 21 января снег планируют вывезти с девяти улиц Петрозаводска. О работах в темное время суток предупредили в мэрии.
Специализированная техника будет работать на улицах Пушкинская, Ленинградская, Чапаева, Антикайнена, Правды, Мерецкова. Также работы будут вестись на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и Лососинском шоссе. (фото пресс-центр городской администрации)