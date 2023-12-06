06 декабря 2023, 12:59
Госдума приняла закон о запрете телефонов в школе
Ученикам разрешат пользоваться гаджетами только в экстренных ситуациях
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете мобильных телефонов на уроках в школе. Об этом пишет РИА Новости.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Ученикам запретят использовать гаджеты на уроках, даже в образовательных целях.
Исключение составят экстренные случаи. В ситуациях, когда возникает угроза жизни и здоровью, школьники смогут сделать звонок. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli