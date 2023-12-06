Девочка-подросток приняла ванну и умерла в Петербурге

В Санкт-Петербурге по неизвестной причине умерла 17-летняя девушка. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, утром 5 декабря студентка-первокурсница, которая жила со своей матерью, приняла ванну, после чего потеряла сознание. Девушка отправилась в свою комнату, чтобы отлежаться, но больше не встала. Прибывшие на место медики лишь констатировали ее смерть.

Тело несовершеннолетней отправлено в морг. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной смерти девушки.

Отмечается, что ни сама умершая, ни ее 43-летняя мать на учете в полиции не состояли. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald