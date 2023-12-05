Наливайки в жилых домах могут запретить

Законопроект о запрете наливаек в жилых домах приняли в первом чтении в Госдуме. Регионам хотят предоставить право ограничивать время продажи спиртного в наливайках и псевдокафе в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и запрещать продавать в них алкоголь, пишет газета «Известия».

Также предлагают запретить производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено техническими регламентами, и производство пивных напитков из закупленного пива. Эта мера может позволить предотвратить массовые отравления людей.

Предлагают запретить использовать в наименовании продукции информацию, которая может ввести потребителей в заблуждение относительно ее природы, состава, лечебных свойств и так далее. // фото unsplash.com/ Timothy Dykes