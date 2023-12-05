Пенсионер случайно выпил жидкость для снятия лака и умер

В Москве 65-летний мужчина умер после того, как по ошибке выпил жидкость для снятия лака вместо лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, некоторое время назад пенсионер перенес два инсульта и поэтому принимал много лекарств. Как рассказала супруга мужчины, он перепутал пузырек с лекарством с жидкостью для снятия лака и глотнул ее.

Москвичу сразу же стало плохо. Его экстренно госпитализировали. Врачи боролись за жизнь пенсионера около недели, но спасти его не смогли. Он умер от токсического действия разъедающих веществ.

По факту случившегося проводится полицейская проверка. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev