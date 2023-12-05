Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Владимирова. Ей было 73 года. О кончине актрисы сообщает РИА Новости.

Татьяна Владимирова ушла из жизни во вторник, 5 декабря. Причина смерти артистки не уточняется.

Татьяна Владимирова известна широкому зрителю по своим ролям в кино. Она снималась в фильме «Довлатов», сериале «Теория вероятности» и в других проектах. // Фото: unsplash.com / Parth Natani