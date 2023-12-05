Ребенка ранили ножом в школе в российском регионе

В Башкирии подросток получил ранение в школе в результате конфликта с другим ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным источника, семиклассник и восьмиклассник повздорили из-за их общей знакомой. Причиной конфликта стала ревность. Младший участник инцидента достал принесенный с собой нож и ударил им оппонента.

Подросток был экстренно госпитализирован. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что ранее на профилактическом учете подростки не состояли. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli