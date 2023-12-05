Мужчина два года насиловал собственную дочь-школьницу

В Московской области мужчина два года насиловал собственную дочь. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, 47-летний житель города Фрязино совращал ребенка в период с 2021 по 2023 год. 13-летняя девочка жила с отцом после развода, поскольку ей не хотелось менять школу. В течение двух лет мужчина совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Девочка рассказала о случившемся во время визита к психологу. По ее показаниям возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Danny G