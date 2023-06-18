18 июня 2023, 13:36
Горящий мусор тушили сегодня рядом с Петрозаводском
Пожар вспыхнул неподалеку от железнодорожных путей
Утром 18 июня в поселке Чална вспыхнул пожар. Загорелся мусор на Шуйской улице, сообщили в группе ОПС по Пряжинскому району ВКонтакте.
Это было примерно в 09:09, огонь охватил площадь пять квадратных метров рядом с железнодорожными путями. Почему произошел пожар, пока неизвестно.
Огонь ликвидировали довольно быстро – через девять минут после приезда спасателей. // фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»/ВКонтакте