Горящий мусор тушили сегодня рядом с Петрозаводском

Утром 18 июня в поселке Чална вспыхнул пожар. Загорелся мусор на Шуйской улице, сообщили в группе ОПС по Пряжинскому району ВКонтакте.

Это было примерно в 09:09, огонь охватил площадь пять квадратных метров рядом с железнодорожными путями. Почему произошел пожар, пока неизвестно.

Огонь ликвидировали довольно быстро – через девять минут после приезда спасателей. // фото: «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»/ВКонтакте