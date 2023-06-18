Мужчина в Сортавале напал на женщину с ножом и ударил в спину

Застолье в Сортавале плохо закончилось для участников – женщина пострадала, а мужчина попал на скамью подсудимых. Инцидент произошел в квартире, где компания распивала спиртное, сообщили в СУ СКР по региону.

В итоге 42-летнего мужчину теперь обвиняют в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Уголовное дело уже передали в суд.

События разворачивались 17 мая этого года. Мужчина и женщина поссорились во время застолья. Обвиняемый угрожал убить знакомую, схватил нож.

Он два раза ударил даму в лицо, потом нанес удары лезвием в спину. Ранения квалифицировали как легкий вред здоровью.

Ранее агрессора уже привлекали к уголовной ответственности. Он признал вину и раскаялся. // фото: www.freepik.com