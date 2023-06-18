18 июня 2023, 11:36
Петрозаводчанин попался на продаже наркотиков и хотел перейти в ВСУ
Жителя Карелии поймали на переписке с чат-ботом украинских спецслужб
Жителя Петрозаводска официально предостерегли о недопустимости создающих условия для совершения госизмены действий. Мужчина подумывал о том, чтобы перейти на сторону ВСУ, сообщили в УФСБ Карелии.
Петрозаводчанин находится под следствием за распространение наркотиков. Его уличили в попытке совершения государственной измены в форме перехода на сторону противника.
Сотрудники ФСБ задокументировали его переписку с чат-ботом Telegram-канала, который используют украинские спецслужбы. Мужчина хотел получить инструкции по переходу на сторону ВСУ.
Он объяснил свои действия попыткой скрыться от правоохранительных органов. // фото: www.freepik.com