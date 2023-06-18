«Нива» в Петрозаводске странно упала в кювет

Внедорожник российского производства попал в ДТП 17 июня. Фото с места аварии опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Автор снимка пояснил, что инцидент случился около магазина строительных товаров на Соломенском шоссе. Как водитель «Нивы» умудрился съехать в кювет таким образом, непонятно.

Напомним, ранее «Петрозаводск говорит» писал о легковушке, которая слетела на обочину на трассе. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте