Мошенники списали с карты пенсионерки 160 тысяч рублей

Мошенники позвонили 63-летней петрозаводчанке под видом сотрудников банка. Женщину лишили 160 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Схема была стандартной: пенсионерке сказали, что кто-то оформил на нее кредит. Отменить операцию можно было, указав реквизиты банковских карт.

Женщина выполнила требования преступников, с ее счета тут же списали деньги. Полиция ведет проверку и просит граждан быть бдительными. // фото: www.freepik.com