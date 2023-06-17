17 июня 2023, 17:43
Мошенники списали с карты пенсионерки 160 тысяч рублей
Жительница Петрозаводска пострадала от действий «сотрудников банка»
Мошенники позвонили 63-летней петрозаводчанке под видом сотрудников банка. Женщину лишили 160 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Схема была стандартной: пенсионерке сказали, что кто-то оформил на нее кредит. Отменить операцию можно было, указав реквизиты банковских карт.
Женщина выполнила требования преступников, с ее счета тут же списали деньги. Полиция ведет проверку и просит граждан быть бдительными. // фото: www.freepik.com