17 июня 2023, 17:43
Происшествия

Мошенники списали с карты пенсионерки 160 тысяч рублей

Жительница Петрозаводска пострадала от действий «сотрудников банка»

Мошенники позвонили 63-летней петрозаводчанке под видом сотрудников банка. Женщину лишили 160 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Схема была стандартной: пенсионерке сказали, что кто-то оформил на нее кредит. Отменить операцию можно было, указав реквизиты банковских карт.

Женщина выполнила требования преступников, с ее счета тут же списали деньги. Полиция ведет проверку и просит граждан быть бдительными. // фото: www.freepik.com

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новости Карелии
Петрозаводск
мошенники