Авария с участием такси произошла в Петрозаводске

Три автомобиля столкнулись 17 июня в микрорайоне Сулажгора в Петрозаводске. Видео последствий опубликовали очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видны два легковых автомобиля, которые врезались друг в друга. Одна машина – это такси популярной службы. Автор кадров комментирует, что в аварии участвовали три машины, одна стоит поодаль.

Инцидент случился на пересечении улиц Шуйской и Сулажгорской. Автомобили повреждены, сведений о пострадавших пока нет. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте