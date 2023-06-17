Легковушка съехала в кювет на трассе и повредила опору связи

Авария с участием легкового автомобиля произошла утром 17 июня в Карелии. Ее ликвидировали спасатели Пряжинского района, сообщили они в своем паблике ВКонтакте.

Сотрудники отряда выехали к месту ДТП в 09:50 в субботу. На 48-м километре трассы «Петрозаводск-Суоярви» машина вылетела в кювет.

Легковушка снесла опору связи, никто не погиб и не пострадал. Напомним, утром в Петрозаводске опору освещения уронила фура. // фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»