Фура в Петрозаводске снесла опору освещения

Днем 17 июня в центре Петрозаводска произошло ДТП. Большегруз снес опору уличного освещения.

Как водитель тяжелой фуры умудрился врезаться в столб на пустой дороге, непонятно. Инцидент случился на проспекте Ленина рядом с гостиницей «Северная». Очевидцы рассказали, что шофера увезли сотрудники Госавтоинспекции.

На место ЧП прибыли сотрудники аварийной службы. Вероятно, будут восстанавливать электроснабжение. // фото: Антонина Кябелева-Крамских/ «Петрозаводск говорит»