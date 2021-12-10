Горячая вода вернулась в дома пудожан после вмешательства прокуратуры

Ресурсоснабжающая организация выполнила ремонтно-профилактические работы, но подачу горячей воды в ряд многоквартирных домов Пудожа не возобновила. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Прокурор обратился в суд с иском обязать организацию, предоставляющую коммунальную услугу, возобновить горячее водоснабжение. Суд позицию надзорного органа поддержал, сообщили сегдня в надзорном органе.

Ресурсоснабжающая организация обжаловала решение в Верховный суд Карелии, но суд также признал требования прокурора законными. В итоге горячую воду вернули в дома пудожан. (фото pixabay.com, tookapic)