10 декабря 2021, 13:01
Горячая вода вернулась в дома пудожан после вмешательства прокуратуры
Суд обязал ресурсоснабжающую организацию возобновить подачу воды, та попыталась обжаловать решение в Верховному суде
Ресурсоснабжающая организация выполнила ремонтно-профилактические работы, но подачу горячей воды в ряд многоквартирных домов Пудожа не возобновила. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
Прокурор обратился в суд с иском обязать организацию, предоставляющую коммунальную услугу, возобновить горячее водоснабжение. Суд позицию надзорного органа поддержал, сообщили сегдня в надзорном органе.
Ресурсоснабжающая организация обжаловала решение в Верховный суд Карелии, но суд также признал требования прокурора законными. В итоге горячую воду вернули в дома пудожан. (фото pixabay.com, tookapic)