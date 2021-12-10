За сутки в России коронавирус унес жизни 1176 человек

За последние сутки в России выявлены 30 873 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 1176 человек, выписаны - 35 657. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3477 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2267, в Ленинградской области - 371, в Вологодской области - 358, в Архангельской области - 341, в Мурманской области - 154.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 9 956 679 раз. Скончались 287 180 человек.

Напомним, в Карелии 9 декабря Covid-19 выявлен у 254 человек. Фото pixabay.com/geralt