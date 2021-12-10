Россиян, сдающих жилье, хотят штрафовать за непрозрачную аренду

Чиновники придумали, как обелить рынок аренды жилья. Бюджет федерации недополучает до 162 миллиардов рублей в год, президент Владимир Путин летом этого года просил подчиненных разработать государственную информационную систему по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест. В итоге Минстрой России разработал проект закона о создании такой платформы, а тех, кто попытается обойти государственную информсистему будут наказывать рублем. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказался проект закона о создании ГИС.

Согласно проекту, владельцы и арендаторы должны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию в государственной информсистеме. Все расчеты стороны должны будут вестись через это онлайн-приложение. Тех, кто будет проводить расчеты вне единой информсистемы ГИС, предлагается штрафовать – для физлиц штраф составит от от 500 до 2,5 тысяч рублей, для юрлиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. За отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение граждан предлагается штрафовать на 3-5 тысяч, юрлиц - на 30-50 тысяч рублей.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что внесение законопроекта в Госдуму планируется в весеннюю сессию, после урегулирования вопросов с заинтересованными участниками. (фото pixabay.com, Herrfilm)