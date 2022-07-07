Горячая вода пошла, а потом пропала – петрозаводчане сидят без воды

Горячая вода должна была вернуться в дома петрозаводчан 6 июля. Общий запуск систем был запланирован на 10 утра. В это время стартовало оборудование ТЭЦ, ПКС и котельных на Муезерской улице, в Соломенном, Песках, на Птицефабрике и Кукковке. Горячая вода пусть и не одномоментно, но должна была появиться в течение дня, но потекла она из кранов не у всех.

«У нас вчера вечером на Перевалке появилась вода, а сегодня утром опять пропала»,

- пишут утром 7 июля читатели «Петрозаводск говорит».

«На Первомайском сначала дали, а через некоторое время снова отключили и воды горячей нет».

Объяснение тут же нашлось. В ресурсоснабжающей организации мэру пояснили, что в ходе подключения и выхода на требуемый гидравлический режим в тепловых сетях образовались воздушные пробки. Это повлияло на работу насосного оборудования, в итоге необходимый уровень давления не был достигнут, к потребителям, расположенным далеко от ТЭЦ, горячая вода не вернулась даже вечером 6 июля.

В Единой дежурно-диспетчерской службе утром 7 июля сообщили, что работы по подключению и регулировке параметров горячего водоснабжения на Перевалке, Железнодорожном районе, Древлянке, Кукковке, Голиковке, Зареке все еще продолжаются. (фото unsplash.com, Sasikan Ulevik)