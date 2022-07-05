Горячая вода вернется в дома петрозаводчан 6 июля

После двухнедельного перерыва горячая вода вернется в дома жителей столицы Карелии. Общий запуск систем запланирован на 10 часов 6 июля.

В течение дня горячая вода вернется в дома горожан. В мэрии пояснили, что произойдет это не одномоментно, наполнение систем будет проходить постепенно. Также своевременное возвращение воды зависит от готовности внутридомовой инфраструктуры. Ее должны были подготовить к работе управляющие организации.

В течения дня могут проявляться локальные повреждения. Сообщать о них следует в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру - 051. (фото unsplash.com, Roy Javier)