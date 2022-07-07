С начала года на дорогах Карелии пострадали 55 детей

С начала текущего года дети в республике попали в 41 ДТП. О ситуации с детским травматизмом на дорогах рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В этих авариях пострадали 55 несовершеннолетних, они получили различные травмы. Чаще всего, согласно статистике, страдают дети-пассажиры. Так, в 20 авариях травмы у 34 детей.

Пешеходы травмируются меньше, число пострадавших в авариях детей – 18. Управляя транспортными средствами, получили травмы трое детей. // Фото: ГИБДД Карелии