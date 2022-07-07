За полгода на дорогах Карелии погибли 17, пострадали почти 300 человек

С начала года на дорогах республики в 227 авариях пострадали 297 человек, 17 погибли. Чаще всего ДТП происходили в населенных пунктах, а наибольшее число аварий со смертями произошло на дорогах территориального значения (38 ДТП, 5 погибших, 67 пострадавших) и федерального (79 ДТП, 10 погибших, 107 пострадавших).

За шесть месяцев по вине водителей погибли 17 человек, травмы получили 274 человек, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Пешеходы стали виновниками 22 наездов. По собственной неосторожности один пешеход погиб и 24 пострадали.

Фактически каждое пятое ДТП произошло с участием детей. В 41 дорожном происшествии травмированы 55 несовершеннолетних. (фото пресс-служба ГИБДД)