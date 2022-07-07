Кондопожанка ударила ножом собственного сына и невольно убила его

Ранее не судимую 45-летнюю жительницу Кондопоги признали виновной в смерти сына. Женщина не намеревалась его убить, но тяжело ранила, в результате пострадавший умер, сообщили в пресс-службе Кондопожского городского суда.

Мать была пьяна, поссорилась с сыном и ударила его ножом в бедро. Она повредила артерии и вены, причинив опасный для жизни тяжкий вред здоровью. Потерпевший умер в больнице спустя два дня, врачи не смогли его спасти.

Мать признала вину, ее приговорили к реальному лишению свободы. Приговор пока не вступил в законную силу. // Фото: pixabay.com