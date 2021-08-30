Горячая вода отключена во многих домах Петрозаводска

В Петрозаводске сегодня в 14 часов произошла коммунальная авария, оставившая без горячей воды жильцов множества домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, воды нет в зданиях на улицах Калинина, Машезерской, Володарского, Маршала Мерецкова, Станционной, Лизы Чайкиной, Лесной, Повенецкой, на проспекте Александра Невского и Комсомольском проспекте, на Лососинской набережной и набережной Ла Рошель.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ориентировочное время окончания ремонтных работ не сообщается. Фото pixabay.com/Pexels