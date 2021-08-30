Велосипедистов массово штрафовали в Петрозаводске в выходные

За минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности за нарушения ПДД 12 велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Госавтоинспекции, любители двухколесного транспорта массово игнорируют Правила дорожного движения и не спешиваются при пересечении дороги по пешеходным переходам. Штраф за такое нарушение составляет 800 рублей.

Инспекторы напоминают велосипедистам, что по пешеходным переходам передвигаются именно пешеходы, и спешиваться на них нужно непременно. Фото источника