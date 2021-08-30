Двое подростков стащили из магазина шоколад и экотовары

Из магазина в Петрозаводске похитили шоколад и экотовары. Добычей воришек стали чехол для ноутбука и документов, поясная сумка, сумка-трансформер и контейнер для хранения продуктов. В магазине ущерб оценили в 14 670 рублей, рассказали в МВД. Представитель торговой точки обратился в полицию.

Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. В кадре оказались двое подростков, причем один из них уже был судим за имущественные преступления.

Молодых людей нашла полиция. Они сознались и отдали часть похищенного. Сладости молодые петрозаводчане успели съесть. Подростки стали фигурантами уголовного дела. (фото PublicDomainPictures, pixabay.com)