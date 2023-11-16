Горожане пожаловались на водителя, не пускающего инвалидов в автобус

В Петрозаводске с Кукковки на Ключевую и обратно курсирует автобус для пациентов поликлиники №4. Проехать пожилые горожане могут бесплатно, но мест хватает далеко не всем. Горожане пишут в паблике «Подслушано в Птз», что в автобус заскакивают те, кто пошустрее и поздоровее, а остальных – людей с тросточками, слепых и тех, кто плохо ходит, – не берут в этот автобус.

«Водитель встает и не пускает! Вам не стыдно? Отвратительное зрелище. Ну, никому ведь дела нет до инвалидов, пенсионеров. И люди стоят, ждут следующего автобуса на остановке»,

– посетовал рассказчик. Он согласился, что можно воспользоваться обычным автобусом за деньги, но подчеркнул, что не все в состоянии в такой транспорт забраться или дойти от поликлиники до остановки.

Чиновники регионального минтранса не увидели проблемы. В комментариях они сообщили, что вместимость бесплатного автобуса ограничена – 22 пассажира, но так как автобус оборудован для перевозки маломобильных групп, то общая вместимость может быть и меньше – 20 пассажиров. При этом количество пассажиров контролирует сам водитель.

«При достижении максимального числа пассажиров (водитель. – Прим.ред.) имеет право ограничить посадку пассажиров в автобус, а в случае движения полным и отсутствии пассажиров на выход не останавливаться на промежуточных пунктах. Автобус отправляется в соответствии с расписанием. Требования к автобусу, маршруту и расписанию утверждены государственным контрактом, и стороны не могут от них отступать», – ответили в ведомстве.

Судя по всему, горожанам и дальше придется наперегонки забираться в этот автобус. // фото unsplash.com/ CDC