В Петрозаводске ищут человека на должность судьи

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии судьи Петрозаводского городского суда. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Заявления от соискателей принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Карелии.

Документы принимаются до 16 декабря. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork