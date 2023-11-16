Бастрыкин потребовал разобраться с вопросом перевозки детей в Карелии

На лодках к знаниям. Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить еще одно уголовное дело в Карелии. На этот раз оно связано с нарушением прав детей в сфере образования в отдаленном поселке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Из пудожского поселка Ново-Стеклянное родители возят детей в школу в Шальском на лодках или на машинах по разбитым дорогам. Централизованная перевозка детей в школу не организована. А обращения в различные инстанции результата не принесли.

В связи с этим председатель СК РФ дал указание руководителю СУ СК по РК Евгению Швецу возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате. // фото freepik.com