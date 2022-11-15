Через реку глубоко, по дороге далеко. Как ходят в школу дети Пудожья

…Промозглым темным ноябрьским утром на берегу ледяной Водлы стоит, укутавшись в плащ, уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев и с тревогой наблюдает, как дети от мала до велика усаживаются в лодки и плывут на другой берег получать знания. А за час до этого, в полной темноте, дрожа от холода, он помогал ребятишкам садиться в автобус с надписью «Дети» и махал им вслед: дескать, безопасного вам пути по разбитой дороге. И так изо дня в день…

Представили?

Расслабьтесь: это всего лишь наша мрачная фантазия.

Детский омбудсмен в это время еще только собирается на работу, в свой теплый и светлый кабинет в центре Петрозаводска. Там он уже пять лет не щадит сил и здоровья, чтобы ни один ребенок в Карелии не стал жертвой нарушения прав и законных интересов, предусмотренных Конституцией и Конвенцией о правах ребенка. А то, что ежедневно происходит с детьми поселка Стеклянное Пудожского района уже второй год подряд, – так это просто недоразумение, повлиять на которое у Сараева не хватает полномочий.

Учащиеся из поселка Стеклянное – от первоклашек до старшеклассников – обречены властью и надзорными органами, как говорят родители, на пытки холодом, голодом, небезопасными переездами… Причем многие усматривают в происходящем злой умысел: приказ провести «оптимизацию» образования любой ценой власти выполнили и даже перевыполнили.

История эта началась в 2020 году, когда власть тайком от родителей учащихся Шальской средней школы решила провести ее «оптимизацию», превратив из средней в девятилетку. Да так, чтобы перенаправить как можно больше детей на занятия в Пудож, за 30 с лишним километров. Туда же в ту пору перебралась бывшая директор Шальской школы Лисина. Чудесным образом она и возглавила самую крупную в городе среднюю школу № 3, откуда до этого со скандалом (коллектив, родители и дети протестовали) уволили любимого всеми директора Вшивкову.

Родители даже подали заявление в суд по факту нарушения прав детей на получение знаний в шаговой доступности, и районный прокурор сначала их поддержал, но власть упорно гнула свою линию и, ограничившись вынесением представления в адрес Пудожской районной администрации, надзорный орган сдулся.

В результате этого больше всех пострадали дети поселка Стеклянное, который территориально является частью Шальского поселения, но расположен на противоположном берегу реки Водла. Когда в Стеклянном «оптимизировали» школу, для перевозки детей местным поселением был приобретен катер, за ним закрепили специально обученного судоводителя, и детей исправно утром и вечером перевозили через реку в школу и обратно. А вместе с ними переправлялись живущие в Стеклянном педагоги, да и другим желающим попасть в Шалу по делам место находилось.

Было ли это умыслом оптимизаторов, или обстоятельства сложились роковым образом, но с начала прошлого учебного года переправлять детей в школу оказалось не на чем.

«1 сентября 2021 года катер так и остался стоять на приколе. Пятнадцать детей и педагоги добирались на линейку на частных катерах и лодках. Родители задолго до начала учебного года требовали у власти решить вопрос перевоза, однако человека с правами вождения катера на приличную для этих мест зарплату в 30 тысяч рублей найти не удалось»,

- комментировал обстановку бывший уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов, постоянно проживающий в Пудоже.

Директор Пудожской школы № 3 Лисина тогда была увлечена предвыборной кампанией, поскольку являлась кандидатом в депутаты заксобрания Карелии от партии «Единая Россия». Рассказывала на своей странице в соцсети о том, что президент поручил провести обсуждение Народной программы партии «Единая Россия». «Сбор предложений в программу имел всероссийский масштаб. Жители Пудожского района также приняли активное участие в онлайн и офлайн форматах…». А в комментариях жители Стеклянного писали:

«Нам бы катер, в школу хотим…», «Вот и решите проблему если не слабо! А то детям как ездить в школу?», «Наталия Александровна! 1 сентября детям п. Стеклянное как в школу попадать? Подскажите…».

Ответ Лисиной: «Поиск водителя осуществляется не только директором Шальский школы. Подвоз организуют». Это было 25 августа…

29 октября, когда Лисина уже восседала в ЗС Карелии, ее коллега по парламенту Эмилия Слабунова, поддержавшая жителей Стеклянного, разместила пост такого содержания: «Завершается первая четверть учебного года, а школьники посёлка Стеклянное Пудожского района так и не дождались переправы через реку Водла, чтобы нормально учиться в школе п. Шальский. Бравурные правительственные видеосюжеты о найденном судоводителе, прошедшем обучение и готовом к перевозке детей, не нашли воплощения в реальности. В ответе прокуратуры РК на мой запрос в середине октября сообщалось, что он заболел коронавирусом, но и после этого не появился в посёлке. Дети находятся, фактически, на самообучении, о качестве которого говорить не приходится».

По словам депутата, предложение местных и республиканских властей отправлять детей на обучение в пудожскую школу № 3 не нашло у многих родителей должного отклика, так как дорога в плохом состоянии и, по их мнению, является просто опасной для перевозки детей. У тех школьников, которые ездят в Пудож, путь к знаниям, да ещё и небезопасный, забирает целый час в одну сторону, что является серьезным нарушением (норма – 30 минут). Кроме того, родителей беспокоит то, что дети выезжают из Стеклянного в 7.40 утра (из дома выходят в 7.20), возвращаются в 16.10 (домой попадают в 16.30). За всё это время у детей только один школьный завтрак около 10 утра, качество которого вызывает много нареканий у родителей. Беспокоит взрослых и то, что до отправки автобуса из школы в обратный путь учащиеся среднего звена в ожидании окончания уроков у старшеклассников, предоставлены сами себе, слоняются по улице, мерзнут и заболевают.

«Десятилетие детства» у нас на дворе, а элементарное конституционное право детей на доступное и качественное обучение в безопасных условиях не обеспечивается. Не об излишествах речь, о базовых для 21 века правах»,

- комментировала Эмилия Слабунова происходящее.

Новое обращение депутата в прокуратуру РК с просьбой обеспечить конституционное право юных граждан великой державы и поставить вопрос об устройстве полноценной переправы межу населенными пунктами Шальского сельского поселения ни к какому результату не привело.

Наступил новый учебный год, но в Стеклянном время словно остановилось. Катер от бесхозности прохудился и, как говорят местные жители, уже подтоплен. Школьники, которые остались учиться в Шале, на попутных лодках переплавляются на другой берег, а в период ледостава будут учиться на удаленке. Перешедших в школу № 3 старшеклассников возят в Пудож за 37 километров, а учащихся начальной школы – в Бочилово, за 17. Дорога разбита, и школьный автобус – далеко не правительственная иномарка. К слову, в Стеклянном давно не видели ни одного правительственного чиновника.

Правда, после многочисленных обращений родителей в сентябре прошлого года в Стеклянное наведался детский омбудсмен Сараев. Постоял на берегу, наблюдая, как дети спозаранку садятся в лодки, и убыл восвояси. Напоследок, как водится, пообещал содействие... Год прошел, но дети так и не дождались заботы от уполномоченного. Одной родительнице уполномоченный написал в личку, что оказать помощь не представляется возможным, у него нет на это полномочий – рычаги в руках местной власти.

«Чего приезжал, только деньги бюджетные потратил впустую. И зачем Парфенчикову такой "правозащитник"?»

- задаются вопросом родители.

В соцсетях Пудожского района не утихает возмущение действиями власти – региональной и районной. «Что мешает приобрести судно на воздушной подушке и тем самым обеспечить подвоз детей и взрослых с одного берега Водлы на другой?», – спрашивают активисты. Ответ на поверхности – отсутствие средств. Но почему тогда здание бывшего профтехучилища было недавно продано всего за 7 миллионов рублей, хотя его официальная стоимость в три раза дороже? Продай его по более высокой цене, может, хватило бы и на судно для Стеклянного? Другой вариант – пустить шапку по кругу, ведь собрали же за короткий срок почти 100 миллионов для мобилизованных. А тут дети страдают…

В ответ на претензии родителей, администрация Пудожского района сточит отписки, порой противоречащие друг другу. Вот одна из последних: «Ранее перевозка детей водным транспортом осуществлялась на основании лицензии. В дальнейшем срок действия лицензии истек. Катер в настоящее время находится в неисправном техническом состоянии. Таким образом, на сегодняшний день деятельность по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров через реку Водла подлежит лицензированию, что влечет за собой ряд требований, являющихся необходимыми и обязательными для исполнения (регистрация в Государственном судовом реестре, проведение освидетельствования маломерных судов, страхование, приобретение, освидетельствование и испытание спасательных средств, наличие должностного лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов и пр.). Данные требования в настоящий момент выполнить невозможно».

В том же ответе райадминистрация сообщает, что в настоящее время отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей водным транспортом:

«По состоянию на 09.11.2022 года образовательный процесс для детей, проживающих в п. Новостеклянное, организован следующим образом.

Обучающиеся 1–4 классов (4 человека) с 1 сентября 2022 года проходят обучение в здании школы МКОУ ООШ п. Шальский, расположенной в п. Бочилово. Подвоз осуществляется школьным автобусом по утвержденному маршруту. Обучающиеся 5–9 классов (10 человек) с 1 сентября 2022 года проходят обучение в здании школы МКОУ ООШ п. Шальский. Переправа осуществляется личным транспортом родителей (законных представителей). Кроме того 14 детей со 2 по 11 класс проходят обучение в МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа».

Министерство образования и спорта Карелии вовсе не видит нарушений в том, что школьники из Стеклянного поставлены в невыносимые условия на пути к знаниям, бюрократический тон чиновничьего комментария возмутителен:

«В связи с невозможностью обеспечения процесса обучения на месте, в качестве альтернативы администрация Пудожского района неоднократно предлагала родителям продолжить обучение детей, проживающих в п. Новостеклянное, в школе №3 г. Пудожа, реализующей соответствующие образовательные программы. Для этого подвоз школьников организован школьным автобусом по утвержденному и согласованному маршруту.

В настоящее время школа в п. Шальский не может обеспечить перевозку обучающихся внутренним водным транспортом, поскольку нормативно-правовые основания, определяющие требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей водным транспортом, отсутствуют. Это является важным условием обеспечения безопасности обучающихся. Кроме того, в связи с тем, что река Водла значительное время года не является судоходной, приобретение судна на воздушной подушке (при наличии альтернативных вариантов организации образовательного процесса) не является целесообразным, учитывая значительную финансовую потребность».

И о дороге, по которой Минобр предлагает возить детей в школу. Правительство Карелии устами чиновником Минтранса также расписывается в собственной беспомощности, переадресовывая проблему… родителям: дескать, звоните в Управдор РК:

«Возможные меры по улучшению состояния автомобильной дороги "Подъезд к п. Стеклянное" (устранение деформаций и повреждений покрытия, профилирование проезжей части и обочин, уборка мусора и посторонних предметов в полосе отвода и др.) в 2022 году принимались в рамках работ по содержанию. В связи с завершением периода летнего содержания автодорог, выполнение объемных работ по содержанию указанных автодорог будет продолжено в 2023 году. Контроль за состоянием автодорог регионального значения и выполнением работ по их содержанию осуществляет КУ РК Управтодор РК. В целях оперативного решения вопросов, связанных с состоянием дороги, рекомендуем обращаться по телефону: (814-2) 59-99-89 (круглосуточно)».

Хочется спросить у чиновников: ваши дети тоже на лодках в школу добираются, или каждый день по часу трясутся на ямах и ухабах?

Тупик… Тем временем не имеющий полномочий уполномоченный по правам ребенка в Карелии Сараев готовится к переназначению еще на пять лет... Пусть бы уж поскорей закончилось «Десятилетие детства в России», а то как-то неловко за президента, объявившего его в 2017 году.