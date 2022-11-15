Буддисты отмечают праздник земного рождения своего Учителя

Сегодня, в буддийский праздник Лхабаб Дуйсэн, предлагаем заглянуть в Дацан Гунзэчойнэй. Этот храм был основан в северной столице в начале XX века по ходатайству тибетского Далай-ламы.

Дацан спроектировал архитектор Гавриил Барановский, автор Елисеевского гастронома на Невском проспекте. Открытие Дацана Гунзэчойнэй было приурочено 300-летию дома Романовых.

Буддизм — исторически первая мировая философская система, одна из трех основных религий наряду с христианством и исламом.