Автобусы изменят маршруты из-за работ на Древлянке

19-20 ноября изменится схема движения общественного транспорта на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Временные изменения связаны с работами, которые застройщик будет проводить на Скандинавском проезде, в районе его пересечения с Лапландской улицей. Участок проезда будет перекрыт для всех видов транспорта.

Кроме того, из-за этого автобусы №12, 17 и 19 будут следовать на Лососинское шоссе через Оборонную улицу.

Напомним, 19-22 ноября в Петрозаводске также изменится маршрут троллейбуса №5. Фото «Петрозаводск говорит»