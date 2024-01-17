Горожане отогревают трубы, а ПетроГИЦ отчитывается о выполнении

Текст и фото: Антонина Кябелева

В этом году сотни семей в Карелии остались без тепла, света и воды. Историй о том, как люди вынуждены выживать в морозы в холодных квартирах без воды или электричества, - хоть отбавляй. Самое обидное, что не всегда причина коммунальных бед – это ветхие строения, изношенные коммуникации и природные катаклизмы. Порой граждане сталкиваются с элементарной халатностью или безалаберностью горе-специалистов.

Петрозаводчанка Алена Ивасенко, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, живет в аварийном деревянном доме на улице Бесовецкой, 16.

13 января 2024 года в районе Октябрьского проспекта произошла аварий на сетях холодного водоснабжения, и вода пропала в десятках домов. Когда аварию устранили, выяснилось, что в подъезде, где живет Ивасенко, замерзли стояки водоснабжения.

«Нам с соседями ни чаю попить, ни умыться. Я позвонила в водоканал, попросила, чтобы хотя бы воду подвезли. Слава Богу, через двадцать минут к нам приехала машина с водой. Мы набрали воду и стали с соседями решать, что делать дальше»,

- рассказала Алена.

Звонки в МУП «ПетроГИЦ» никакого эффекта не давали. В ответ граждане слышали классическое: «Ждите».

«Меня в ПетроГИЦ спросили: мол, а что вы хотите? А сказала: хочу, чтобы вы жили в таких условиях, как я! Там повесили трубку. Я снова стала звонить. Слышу один гудок и отбой. Видимо, меня в «черный список» внесли»,

- предположила женщина.

В общем, сколько ждать и сидеть без воды, жильцам обезвоженного дома сказать не смогли.

«Я полезла на чердак. Потом ко мне на помощь пришел сосед Иван. У него вторая группа инвалидности. Затем другой сосед Николай подоспел, моя сестра пришла. У нас в доме металлопластиковые трубы. Мы вначале грели воду и поливали их. Потом Ваня психанул, принес газовую горелку. Мы не умеем ею пользоваться. Мы даже в интернете посмотрели, как правильно ею пользоваться, чтобы трубы не испортить. Не помогло. Мы, естественно, все на нервах. Скинулись с соседями, поехали и купили строительный фен. Но и это не помогло», - продолжила моя собеседница.

Алена вспомнила, что еще летом в доме установили специальную проводку, которая подогревает трубы.

«У нас специалисты ПетроГИЦ проводку установили, но оказалось, что просто забыли ее включить»,

- Алена с трудом скрывала возмущение.

Она позвала знакомого, так как сама побоялась трогать оголенные провода. Он немного помудрил, подключил проводку, трубы стали нагреваться, и пошла вода!

«У нас через пять минут была вода. Пусть сначала немного, пусть ржавая, но водоснабжение постепенно восстановилось. Ради этого мы простояли на холоде восемь часов. И только потому, что работники ПетроГИЦ элементарно забыли подключить обогрев труб. Конечно, было очень обидно»,

- заметила Алена Ивасенко.

Только люди «выдохнули», как произошло новое ЧП. Вечером 14 января соседка со второго этажа стала мыть посуду, и неожиданно мыльная вода полилась на кухню Алены.

«У меня дочке четыре года. Она первая увидела, убежала в комнату. До управляющей компании не дозвониться, водоканал отправляет в ПетроГИЦ, там не отвечают. Замкнутый круг! У меня уже заканчивались тряпки, с трудом справилась с потопом. Все течет в погреб, над ним покрытие, которое у меня в кухне уже проваливается. В общем, ужас»,

- эмоционально продолжила Алена.

По ее мнению, возникли проблемы в системе канализации: либо засорилась труба, либо из-за холодов замерз канализационный колодец, либо и то, и другое.

С 14 января жильцы дома не могут добиться, чтобы к ним приехали специалисты и хотя бы определили, что произошло. Алена боится, что, если замерз колодец, то зловонные стоки из туалета польются в ее квартиру.

Ивасенко написала обращение к губернатору и мэру Петрозаводска. От Главы РК, сказала Алена, хотя бы пришел ответ, что обращение перенаправлено в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. А из мэрии ни ответа, ни привета.

Большим удивлением для жильцов дома стала информация, опубликованная ПетроГИЦ в соцсетях. В перечне работ по устранению заморозок холодного водоснабжения (ХВС) и канализации указан и дом на улице Бесовецкая, 16. Напротив этого адреса, где выявлена заморозка ХВС, стоит гордое: «Выполнено».

Что и говорить, отличная работа! Можно не отвечать на телефонные звонки, требовать от людей неиссякаемого терпения, позволять в своей работе оплошности, которые приводят к ЧП, а потом отчитываться о проделанной жильцами работе по устранению неполадок. С такой системой управления ЖКХ нам точно никогда не выбраться из нескончаемых прорывов, протечек, заморозок и обрывов.

И последнее. ПетроГИЦ, ау! Жильцы дома на улице Бесовецкая, 16 (первый подъезд) по-прежнему ждут специалистов муниципального предприятия. Своими силами с канализацией людям точно не справиться, даже не надейтесь.