Городской комбинат благоустройства больше не будет убирать парки

Городской комбинат благоустройства больше не будет заниматься будет заниматься уборкой парков и скверов в Петрозаводске. С 1 июля этими работами займется Кондопожское ДРСУ.

Как сегодня сообщила и.о. сити-менеджера, на аукцион никто не вышел, в том числе и прежний партнер городской администрации.

В работах задействуют бывших сотрудников городского комбината благоустройства. Они теперь работают на ДРСУ.

Контракт не долгосрочный, а всего на три месяца. Контролировать работу ДРСУ обещают специалисты мэрии. При выявлении нарушений применят санкции.