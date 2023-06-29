Разбитые остановки отремонтировали в Петрозаводске

Различные повреждения на остановках устранили на улицах Шотмана, 4; Профсоюзов, 23, 6; Соломенской, 73; Петрозаводском шоссе, 4; проспектах Ленина, 9, 21, 26, 33 и Невского, 68.

Рабочие покрасили конструкции, почистили крыши. На некоторых нанесли грунт-эмаль, заменили разбитые стекла на ударопрочный монолитный поликарбонат и обшили каркасными плитами.

В ближайшее время в порядок приведут павильоны на улице Чапаева, 47, и набережной Варкауса, 3.

Местные власти просят петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу. // фото пресс-служба мэрии