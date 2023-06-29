Три района Карелии подвержены землетрясениям

Ученые отправятся в Калевальский, Кемский и Лоухский районы для сбора данных об активности подземных толчков, им предстоит изучить сведения о наблюдениях с 2000 года. С собой исследователи возьмут переносные сейсмостанции.

Наш регион считается слабосейсмичным регионом, сейсмические данные начали собирать лишь в 2000 году. В 2001 году в Карелии было зафиксировано самое сильное за последние 25 лет землетрясение с магнитудой 3,2. В регионе есть четыре пункта наблюдений. Они находятся в Лоухском, Питкярантском, Прионежском районах и Костомукше. Ученые получили грант на исследование сейсмоактивности на северных территориях.

В министерстве экономразвития республики сообщили, что исследователи будут собирать данные о сейсмоактивности самых подверженных землетрясениям северных районов. Это Калевальский, Кемский, Лоухский районы.

Результаты наблюдений занесут в сейсмические каталоги. Данные будут полезны при прогнозировании вероятности усиления толчков. Их смогут использовать как спасатели, так и строители.