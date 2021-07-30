Глава Карелии разрешил комментировать свои публикации в соцсети

Глава республики Артур Парфенчиков вернул возможность комментировать на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил об этом, когда размещал информацию об отмене режима ЧС в Карелии.

По словам Парфенчикова, комментировать записи в его аккаунте можно с 30 июля. Руководитель республики подчеркнул, что приветствует конструктивную критику. Однако оскорблений не допустит.

«Прошу вас высказываться корректно и с уважением относиться к мнению других подписчиков, даже если оно не совпадает с вашим», попросил он.

Напомним, возможность оставлять комментарии к своим публикациям в соцсети Артур Парфенчиков убрал 21 июля. Это было связано с лесными пожарами в республике.

Люди стали размещать в его официальном аккаунте множество недостоверной информации.

Глава республики пояснил, что хочет избежать фейков, приводящих к распространению паники, обмана при сборе средств.

Поэтому запретил третьим лицам распространять любую информацию в своем аккаунте. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте