Водитель автобуса, не выпустивший ребенка, извинился перед родителями

В столице Карелии водитель маршрутки №19 не выпустил ребенка на остановке из-за якобы не работавшего платежного терминала. Сообщение облетело соцсети, дошло до сити-менеджера, который поручил провести проверку. Компания-перевозчик «АТП 3» провела служебное расследование инцидента, случившегося 24 июля.

Как сегодня написал в своем аккаунте градоначальник Владимир Любарский, водителя привлекли к дисциплинарному наказанию, а с сотрудниками дополнительно провели «инструктаж о культуре поведения при обслуживании пассажиров». По словам мэра, водитель, позволивший себе недопустимое поведение, позвонил отцу ребенка и извинился.

«Извинения приняты, инцидент исчерпан. Руководство предприятия заверило, что подобные инциденты не повторятся»,

- написал мэр.

Любарский попросил петрозаводчан сообщать о неприятных ситуациях в общественном транспорте по номеру ЕДДС «051», называя номер маршрута и регистрационный номер. (фото vestniksr.ru)